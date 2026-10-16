Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Должен ли был AZAL уведомить Турцию о полете президента Израиля? — Haber Global раскрыл детали

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2026
    • 13:55
    Должен ли был AZAL уведомить Турцию о полете президента Израиля? — Haber Global раскрыл детали

    Турецкие власти не располагали информацией о том, что президент Израиля Ицхак Герцог летел в Баку на VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) обычным коммерческим рейсом AZAL, поскольку международные авиационные правила не предусматривают передачу транзитным странам сведений о пассажирах.

    Как сообщает Report, об этом говорится в специальном сюжете турецкого телеканала Haber Global, подготовленном на фоне публикаций в зарубежных медиа и социальных сетях о перелете Герцога в Баку.

    Турецкие официальные лица подтвердили телеканалу, что не были проинформированы о присутствии президента Израиля на борту гражданского самолета.

    Как отмечается в сюжете, при выполнении регулярного международного рейса диспетчерским службам транзитных государств передаются план полета, тип воздушного судна, маршрут и основные технические данные. При этом сведения о личностях пассажиров и нахождении на борту высокопоставленных лиц не предоставляются.

    "Это закреплено в правилах Международной организации гражданской авиации (ICAO) и стандартных процедурах международной аэронавигации", - подчеркнул телеканал.

    Haber Global также отметил, что действующий в Турции запрет распространяется на принадлежащие Израилю правительственные и государственные воздушные суда, включая официальный самолет "Крыло Сиона".

    Самолеты AZAL выполняют обычные коммерческие рейсы, поэтому воздушное судно с Герцогом на борту использовало воздушное пространство Турции без необходимости получения специального разрешения на транзит высокопоставленного государственного лица, поясняется в сюжете.

    Отметим, что саммит СВМДА состоялся в Баку накануне с участием более 50 делегаций, включая 29 стран-членов, а также государств-наблюдателей, партнеров и представителей международных организаций.

    В работе саммита участвовали главы государств и правительств Узбекистана, Кыргызстана, Лаоса, Израиля, Камбоджи и ряда других стран, министры иностранных дел Турции, России, Китая и других государств.

    Ицхак Герцог Haber Global ЗАО Азербайджанские авиалинии (AZAL) Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
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