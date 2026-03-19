SEPAH ABŞ-nin İraqdakı bazasına zərbə endirildiyini bəyan edib

    İran ABŞ-nin İraq Kürdüstanının Süleymaniyyə əyalətindəki hərbi bazasına və qruplaşmaların qərargahına raket zərbəsi endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Süleymaniyyə əyalətindəki ABŞ qoşunlarının bazası və hökumət əleyhinə qüvvələrin qərargahı Keşikçilər Korpusunun quru qoşunlarının raket bölmələri tərəfindən raket zərbələrinə məruz qalıb", - \İranın dövlət teleradio şirkəti bəyanatın mətnini təqdim edib.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıb, nəticədə İranın ali rəhbəri Ayətullah Əli Xamenei və bir sıra yüksəkvəzifəli şəxslər həlak olub. Buna cavab olaraq İran İsrailə və ABŞ və onun müttəfiqlərinin hərbi bazalarının yerləşdiyi ölkələrdəki - Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər, BƏƏ, Oman, Bəhreyn, İraq və Kiprdəki obyektlərə zərbələr endirir.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

