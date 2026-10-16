Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Число погибших при наводнении в Стамбуле достигло четырех

    В регионе
    • 16 октября, 2026
    • 13:51
    Число погибших при наводнении в Стамбуле достигло четырех

    Число погибших в результате наводнения после непрерывных ливней в турецком Стамбуле достигло четырех.

    Об этом передает Report со ссылкой на турецкие медиа.

    Из селевых вод извлечено тело еще одного из четырех пропавших без вести, поиски которых велись два дня, - таким образом число жертв достигло четырех. В настоящее время продолжаются поиски остальных трех пропавших.

    Отметим, что непрерывные дожди, продолжающиеся несколько дней в ряде городов Турции, вызвали серьезные последствия. Наряду со Стамбулом, в провинциях Зонгулдак, Ялова, Коджаэли, Дюздже и Сакарья занятия во всех учебных заведениях приостановлены.

    Ливни в Турции Наводнение
    İstanbulda leysandan sonra yaranan seldə ölənlərin sayı 4-ə çatıb
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    15:48
    Фото
    Главы МИД Азербайджана и Шри-Ланки обсудили усиление политического диалога
    Внешняя политика
    15:48
    Фото
    Азербайджан и НАТО обсудили сотрудничество в области военного образования
    Армия
    15:38
    Стивен Джеррард может возглавить английский клуб "Рексхэм"
    Футбол
    15:37
    Евросоюз выделит 38 млн евро на проекты в Грузии, прекратит финансирование властей
    В регионе
    15:32
    Германия заключит соглашение с Nvidia о внедрении ИИ в промышленность
    Другие страны
    15:31
    В Чехии в результате взрыва пострадали три человека
    В регионе
    15:29
    Венгрия и Украина договорились вывести двусторонние отношения на новый уровень
    Другие страны
    15:24
    Сулейман Гусейнов: Операции по разминированию проводятся по установленным направлениям
    Внутренняя политика
    15:14
    Мирзиёев: SOCAR и BP проводят геологоразведочные работы на шести блоках в Устюрте
    Энергетика
    Лента новостей