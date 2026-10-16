Число погибших при наводнении в Стамбуле достигло четырех

Число погибших в результате наводнения после непрерывных ливней в турецком Стамбуле достигло четырех.

Об этом передает Report со ссылкой на турецкие медиа.

Из селевых вод извлечено тело еще одного из четырех пропавших без вести, поиски которых велись два дня, - таким образом число жертв достигло четырех. В настоящее время продолжаются поиски остальных трех пропавших.

Отметим, что непрерывные дожди, продолжающиеся несколько дней в ряде городов Турции, вызвали серьезные последствия. Наряду со Стамбулом, в провинциях Зонгулдак, Ялова, Коджаэли, Дюздже и Сакарья занятия во всех учебных заведениях приостановлены.