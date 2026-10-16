Число погибших при наводнении в Стамбуле достигло четырех
В регионе
- 16 октября, 2026
- 13:51
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Число погибших в результате наводнения после непрерывных ливней в турецком Стамбуле достигло четырех.
Об этом передает Report со ссылкой на турецкие медиа.
Из селевых вод извлечено тело еще одного из четырех пропавших без вести, поиски которых велись два дня, - таким образом число жертв достигло четырех. В настоящее время продолжаются поиски остальных трех пропавших.
Отметим, что непрерывные дожди, продолжающиеся несколько дней в ряде городов Турции, вызвали серьезные последствия. Наряду со Стамбулом, в провинциях Зонгулдак, Ялова, Коджаэли, Дюздже и Сакарья занятия во всех учебных заведениях приостановлены.
Последние новости
15:48
Фото
Главы МИД Азербайджана и Шри-Ланки обсудили усиление политического диалогаВнешняя политика
15:48
Фото
Азербайджан и НАТО обсудили сотрудничество в области военного образованияАрмия
15:38
Стивен Джеррард может возглавить английский клуб "Рексхэм"Футбол
15:37
Евросоюз выделит 38 млн евро на проекты в Грузии, прекратит финансирование властейВ регионе
15:32
Германия заключит соглашение с Nvidia о внедрении ИИ в промышленностьДругие страны
15:31
В Чехии в результате взрыва пострадали три человекаВ регионе
15:29
Венгрия и Украина договорились вывести двусторонние отношения на новый уровеньДругие страны
15:24
Сулейман Гусейнов: Операции по разминированию проводятся по установленным направлениямВнутренняя политика
15:14
Мирзиёев: SOCAR и BP проводят геологоразведочные работы на шести блоках в УстюртеЭнергетика