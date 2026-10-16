İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    İstanbulda leysandan sonra yaranan seldə ölənlərin sayı 4-ə çatıb

    Region
    • 16 oktyabr, 2026
    • 13:37
    İstanbulda leysandan sonra yaranan seldə ölənlərin sayı 4-ə çatıb

    Türkiyənin İstanbul şəhərində aramsız yağışlardan sonra yaranan seldə ölənlərin sayı 4-ə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mediası məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, iki gündür axtarışları davam edən 4 itkin şəxsdən daha birinin nəşi sel sularından çıxarılıb və bununla da ölənlərin sayı 4 olub.

    Hazırda digər 3 nəfər itkinin axtarışları davam etdirilir.

    Məlumat üçün bildirək ki, bir neçə gündür, Türkiyənin bir sıra şəhərlərində davam edən aramsız yağışlar ciddi fəsadlar törədib.

    İstanbulla yanaşı, Zonquldak, Yalova, Kocaeli, Düzce və Sakarya vilayətlərində bütün təhsil müəssisələrində dərslər iki günlük dayandırılıb.

    Число погибших при наводнении в Стамбуле достигло четырех
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    15:37
    Foto
    Azərbaycan və NATO arasında hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Hərbi
    15:33
    Şavkat Mirziyoyev: "SOCAR və BP Üstyurtda altı blokda geoloji-kəşfiyyat işləri aparır"
    Energetika
    15:33
    Foto
    Azərbaycan və Şri-Lanka XİN başçıları ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər
    Xarici siyasət
    15:26
    Stiven Cerrard İngiltərə klubunun baş məşqçisi ola bilər
    Futbol
    15:16
    Ermənistanın keçmiş, eləcə də indiki rəhbərliyi ardıcıl olaraq cinayətkar siyasəti davam etdiriblər - rəy
    Daxili siyasət
    15:00
    Azərbaycanda hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə çağırış edən türkiyəli jurnalist beynəlxalq axtarışa verilib
    Hadisə
    14:48
    Foto
    Kəlbəcərin sağlamlıq turizmi beynəlxalq sammitdə təqdim olunub
    Turizm
    14:46
    FHN-in hərbi hissə komandiri: Minatəmizləmə əməliyyatları müəyyən olunmuş istiqamətlər üzrə aparılır
    Daxili siyasət
    14:41
    Paşinyan və Pezeşkian İrəvanda ikitərəfli münasibətləri müzakirə ediblər
    Region
    Bütün Xəbər Lenti