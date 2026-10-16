В Баку изменят расположение остановок ряда автобусных маршрутов у метро "20 Января" и "Шамахинка"

С 19 октября в Баку изменится расположение остановок ряда автобусных маршрутов в районе станции метро "20 Января" и "Шамахинка".

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), изменения направлены на оптимизацию движения автобусов, регулирование интервалов и обеспечение удобной посадки и высадки пассажиров.

Маршруты № 114A, 114B, 500, 503 и 508 будут перенесены с остановки на Московском проспекте рядом с нотариальной конторой № 14. Для маршрутов № 114A и 114B предусмотрены остановки у выхода метро "20 Января" на улице Музaффара Гасанова и напротив завода "Алoв" в районе "Шамахинка". Автобусы № 500, 503 и 508 будут останавливаться у выхода метро в сторону Сумгайыта по адресу Московский проспект, 6, а также напротив завода "Алов".

Кроме того, изменятся схемы движения маршрутов № 156, 156A и 170 в направлении поселков Хокмали и Бинагади. Они больше не будут останавливаться напротив завода "Алов" - пассажиры смогут пользоваться остановкой на улице Али Тагизаде, рядом с почтовым отделением № 134.

Пассажирам, направляющимся в Сумгайыт, рекомендуют пользоваться остановками на Московском проспекте, 6, или напротив завода "Алов". Для поездок в Пирекешкюль и Мушфигабад можно воспользоваться остановками у выхода метро "20 Января" на улице Музaффара Гасанова или в районе "Шамахинка".