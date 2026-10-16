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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    В Китае представлены возможности зимнего туризма Азербайджана

    Туризм
    • 16 октября, 2026
    • 13:50
    В Китае представлены возможности зимнего туризма Азербайджана

    Сегодня состоялась презентация, организованная совместно представительством Бюро по туризму Азербайджана в Пекине и ЗАО "Туристический центр Шахдаг".

    Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство по туризму, на мероприятии представителям более 10 ведущих туристических агентств, действующих в Пекине, была предоставлена информация о возможностях зимнего туризма Азербайджана.

    В ходе презентации были представлены программы зимнего туризма "Туристического центра Шахдаг", а также возможности их включения в туристические маршруты для китайских туристов.

    В рамках встречи были рассмотрены вопросы расширения деловых связей между туристическими агентствами, представляющими обе страны, а также продвижения различных туристических направлений страны на китайском рынке.

    Отметим, что в сентябре этого года число граждан Китая, посетивших Азербайджан, увеличилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 11 049 человек.

    В Китае представлены возможности зимнего туризма Азербайджана
    В Китае представлены возможности зимнего туризма Азербайджана
    В Китае представлены возможности зимнего туризма Азербайджана
    В Китае представлены возможности зимнего туризма Азербайджана
    В Китае представлены возможности зимнего туризма Азербайджана
    В Китае представлены возможности зимнего туризма Азербайджана
    В Китае представлены возможности зимнего туризма Азербайджана
    В Китае представлены возможности зимнего туризма Азербайджана

    Бюро по туризму Азербайджана Туристический центр Шахдаг Китайская Народная Республика (КНР)
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