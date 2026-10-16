В Китае представлены возможности зимнего туризма Азербайджана

Сегодня состоялась презентация, организованная совместно представительством Бюро по туризму Азербайджана в Пекине и ЗАО "Туристический центр Шахдаг".

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство по туризму, на мероприятии представителям более 10 ведущих туристических агентств, действующих в Пекине, была предоставлена информация о возможностях зимнего туризма Азербайджана.

В ходе презентации были представлены программы зимнего туризма "Туристического центра Шахдаг", а также возможности их включения в туристические маршруты для китайских туристов.

В рамках встречи были рассмотрены вопросы расширения деловых связей между туристическими агентствами, представляющими обе страны, а также продвижения различных туристических направлений страны на китайском рынке.

Отметим, что в сентябре этого года число граждан Китая, посетивших Азербайджан, увеличилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 11 049 человек.