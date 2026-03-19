Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    ЦАХАЛ впервые с начала операции ударил по северу Ирана

    В регионе
    • 19 марта, 2026
    • 02:09
    ЦАХАЛ впервые с начала операции ударил по северу Ирана

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые с начала операции "Рык льва" 28 февраля приступила к нанесению ударов по целям в северной части Ирана.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

    "Военно-воздушные силы Израиля, опираясь на разведывательную информацию, полученную от ВМС и Армии обороны Израиля, впервые за время проведения операции "Рык льва" начали наносить удары по целям на севере Ирана", - отмечается в официальном сообщении военных.

    При этом представитель городской администрации Бендер-Энзели, где находится одноименный порт, являющийся крупнейшим на каспийском побережье, подтвердил, что объект подвергся ударам, его слова привело агентство Tasnim.

    Целями американских и израильских вооруженных сил стали здание таможенного ведомства, а также ряд других объектов.

    "Под ракетный удар попали главное управление таможенной службы, административное здание судоходной компании, а также несколько объектов портовой инфраструктуры", - сообщил чиновник мэрии.

    Масштабы нанесенного ущерба в настоящее время устанавливаются, уточнил он. Информация о погибших или раненых в результате ударов не поступала.

    Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

    Последние новости

    02:09

    ЦАХАЛ впервые с начала операции ударил по северу Ирана

    В регионе
    02:03

    Песков: Переговоры России с США и Украиной поставлены на паузу

    В регионе
    01:57

    В Лиге чемпионов УЕФА определились все участники 1/4 финала

    Футбол
    01:28

    КСИР сообщил об ударе по базе США в Ираке

    Другие страны
    01:09

    В результате атаки дрона по медресе в Чаде погибли не менее 16 человек

    Другие страны
    00:54

    Каллас: ЕС осуждает казнь гражданина Швеции в Иране

    Другие страны
    00:30

    Израиль ударил по судам ВМС Ирана в Каспийском море

    Другие страны
    00:11

    СМИ: Иран нанес ракетный удар по заводу по производству СПГ в Бахрейне

    В регионе
    00:00

    Прошло 32 года со дня теракта на станции метро "20 Января" в Баку

    Происшествия
    Лента новостей