ЦАХАЛ впервые с начала операции ударил по северу Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые с начала операции "Рык льва" 28 февраля приступила к нанесению ударов по целям в северной части Ирана.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

"Военно-воздушные силы Израиля, опираясь на разведывательную информацию, полученную от ВМС и Армии обороны Израиля, впервые за время проведения операции "Рык льва" начали наносить удары по целям на севере Ирана", - отмечается в официальном сообщении военных.

При этом представитель городской администрации Бендер-Энзели, где находится одноименный порт, являющийся крупнейшим на каспийском побережье, подтвердил, что объект подвергся ударам, его слова привело агентство Tasnim.

Целями американских и израильских вооруженных сил стали здание таможенного ведомства, а также ряд других объектов.

"Под ракетный удар попали главное управление таможенной службы, административное здание судоходной компании, а также несколько объектов портовой инфраструктуры", - сообщил чиновник мэрии.

Масштабы нанесенного ущерба в настоящее время устанавливаются, уточнил он. Информация о погибших или раненых в результате ударов не поступала.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.