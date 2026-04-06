Ермек Кошербаев прибыл с официальным визитом в Грузию
В регионе
- 06 апреля, 2026
- 20:22
Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев прибыл в Грузию с официальным визитом.
Как передает Report, об этом сообщает МИД Грузии.
В рамках визита запланированы переговоры Кошербаева с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили. Также ожидаются встречи с президентом Грузии Михеилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе.
