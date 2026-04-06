Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədir
Region
- 06 aprel, 2026
- 20:33
Qazaxıstanın xarici işlər naziri Yermek Koşerbayev Gürcüstanda rəsmi səfərdədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) məlumat yayıb.
Onun səfər çərçivəsində Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili ilə danışıqları planlaşdırılır. Həmçinin Gürcüstan Prezidenti Mixail Kavelaşvili və Baş nazir İrakli Kobaxidze ilə görüşlər də gözlənilir.
