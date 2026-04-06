США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшие
В регионе
- 06 апреля, 2026
- 20:34
Район Назарабад в иранской провинции Эльборз подвергся удару США и Израиля.
Как сообщает Report со ссылкой на SNNTV, при атаке погибли и пострадали несколько человек, их число уточняется.
"Некоторые жилые дома Назарабада подверглись ракетному удару США и Израиля, погибли члены одной семьи, пострадало большое число местных жителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в районе нанесен ущерб инфраструктуре.
Последние новости
