İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər var

    Region
    • 06 aprel, 2026
    • 20:16
    ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər var

    İranın Əlborz ostanında yerləşən Nəzərabad rayonu ABŞ və İsrailin hücumuna məruz qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə SNNTV məlumat yayıb.

    "Nəzərabadın bəzi yaşayış evləri ABŞ və İsrailin raket hücumuna məruz qalıb, gənc ailə həlak olub, çox sayda dinc sakin yaralanıb", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, hücum nəticəsində Nəzərabadda bəzi yaşayış evləri dağılıb.

    США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшие

