ABŞ və İsrailin raket hücumu nəticəsində İranda ölənlər var
Region
- 06 aprel, 2026
- 20:16
İranın Əlborz ostanında yerləşən Nəzərabad rayonu ABŞ və İsrailin hücumuna məruz qalıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə SNNTV məlumat yayıb.
"Nəzərabadın bəzi yaşayış evləri ABŞ və İsrailin raket hücumuna məruz qalıb, gənc ailə həlak olub, çox sayda dinc sakin yaralanıb", - məlumatda bildirilib.
Qeyd olunub ki, hücum nəticəsində Nəzərabadda bəzi yaşayış evləri dağılıb.
Son xəbərlər
