Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    "Сабах" уступил "Викингу" со счетом 1:4 в Лиге чемпионов

    Футбол
    • 05 ноября, 2026
    • 02:03
    Сабах уступил Викингу со счетом 1:4 в Лиге чемпионов

    Азербайджанский "Сабах" потерпел поражение от норвежского "Викинга" в матче IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    Как сообщает Report, встреча, состоявшаяся в городе Ставангер, завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

    Счет открыли подопечные Валдаса Дамбраускаса. На 11-й минуте отличился Орфе Мбина. На 27-й минуте Эрик Ботхейм восстановил равновесие, а на 69-й минуте Златко Трипич вывел норвежскую команду вперед.

    Трипич реализовал пенальти, назначенный за грубую игру. Голкипер "Сабаха" Стас Покатилов отразил первый удар, однако футболист "Викинга" оказался точен на добивании.

    На 81-й минуте Хенрик Фальшенер забил третий мяч хозяев ударом головой. Окончательный счет на 90+4-й минуте установил Эрик Ботхейм, оформивший дубль.

    "Сабах" завершил встречу вдесятером. На 77-й минуте Эйден Маккарти получил прямую красную карточку за грубую игру.

    Напомним, ранее на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА "Сабах" уступил английскому "Манчестер Юнайтед" (0:4) и дортмундской "Боруссии" (1:2), а также обыграл чешскую "Славию" (2:0).

    Следующий матч азербайджанский чемпион проведет 25 ноября против испанской "Барселоны" на Бакинском олимпийском стадионе.

    ФК Сабах ФК Викинг Лига чемпионов УЕФА
    UEFA Çempionlar Liqası: "Sabah" "Vikinq" səfərində məğlub olub - Yenilənib-7
    UEFA Champions League: Sabah lose away to Viking
    44 filmi
    44 filmi

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