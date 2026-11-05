"Сабах" уступил "Викингу" со счетом 1:4 в Лиге чемпионов
- 05 ноября, 2026
- 02:03
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Азербайджанский "Сабах" потерпел поражение от норвежского "Викинга" в матче IV тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, встреча, состоявшаяся в городе Ставангер, завершилась победой хозяев со счетом 4:1.
Счет открыли подопечные Валдаса Дамбраускаса. На 11-й минуте отличился Орфе Мбина. На 27-й минуте Эрик Ботхейм восстановил равновесие, а на 69-й минуте Златко Трипич вывел норвежскую команду вперед.
Трипич реализовал пенальти, назначенный за грубую игру. Голкипер "Сабаха" Стас Покатилов отразил первый удар, однако футболист "Викинга" оказался точен на добивании.
На 81-й минуте Хенрик Фальшенер забил третий мяч хозяев ударом головой. Окончательный счет на 90+4-й минуте установил Эрик Ботхейм, оформивший дубль.
"Сабах" завершил встречу вдесятером. На 77-й минуте Эйден Маккарти получил прямую красную карточку за грубую игру.
Напомним, ранее на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА "Сабах" уступил английскому "Манчестер Юнайтед" (0:4) и дортмундской "Боруссии" (1:2), а также обыграл чешскую "Славию" (2:0).
Следующий матч азербайджанский чемпион проведет 25 ноября против испанской "Барселоны" на Бакинском олимпийском стадионе.