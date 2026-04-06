У Минэкономики Армении произошла стрельба, один человек ранен
В регионе
- 06 апреля, 2026
- 19:47
У здания Министерства экономики Армении произошла стрельба, в результате которой один человек получил ранение.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саргсян.
По предварительным данным, сотрудник частной охранной компании Минэкономики 21-летний Сурен Русян получел ранение в левую ногу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Последние новости
