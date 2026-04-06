İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Ermənistanda İqtisadiyyat Nazirliyi yaxınlığında atışma baş verib, bir nəfər yaralanıb

    Region
    • 06 aprel, 2026
    • 20:04
    Ermənistanda İqtisadiyyat Nazirliyinin binası yaxınlığında atışma baş verib, nəticədə bir nəfər yaralanıb.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Narek Sarkisyan məlumat yayıb.

    İlkin məlumata görə, İqtisadiyyat Nazirliyinin özəl mühafizə şirkətinin əməkdaşı, 21 yaşlı Suren Rusyan sol ayağından yaralanıb.

    Hadisənin təfərrüatları araşdırılır.

    Ermənistan Atışma Narek Sarkisyan Suren Rusyan
    У Минэкономики Армении произошла стрельба, один человек ранен

    Son xəbərlər

    21:48

    İsrail İranın ən böyük neft-kimya komplekslərindən birinə zərbə endirdiyini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    21:44

    "Naxçıvan" Azərbaycan Basketbol Liqasında pley-offa vəsiqə qazanıb

    Komanda
    21:36

    Qurban Qurbanov: "Komandada düzgün xarakter olmasa, nəticələr də olmaz"

    Futbol
    21:36

    İsraildə İranın zərbələri nəticəsində 7 mindən çox insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    21:20

    Ruslan Nəsibov: Azərbaycan ədliyyə sahəsində Efiopiya ilə əməkdaşlığa hazırdır

    Xarici siyasət
    21:03

    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Gürcüstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım olunub

    Xarici siyasət
    20:55

    Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcək

    Digər ölkələr
    20:48

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Karvan-Yevlax"ı böyük hesabla məğlub edib

    Futbol
    20:48

    Ərdoğan: 38 gündür davam edən müharibə bütün bölgəyə təsir göstərir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti