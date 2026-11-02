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    Azərbaycan Premyer Liqasının X turunda "Sumqayıt" "Şəfa" ilə bərabərə qalıb

    Futbol
    • 02 noyabr, 2026
    • 20:53
    Azərbaycan Premyer Liqasının X turunda Sumqayıt Şəfa ilə bərabərə qalıb

    Misli Premyer Liqasında X tura "Sumqayıt" - "Şəfa" oyunu ilə yekun vurulub.

    "Report" xəbər verir ki, "SOCAR Polymer Arena"da baş tutan matçda 1:1 hesablı heç-heçə qeydə alınıb.

    Bakı kollektivinin heyətində hesabı 31-ci dəqiqədə Musa Quel açıb. Ev sahibləri məğlubiyyətdən 71-ci dəqiqədə xilas ola biliblər. Ronaldo Vaskes yerli publikanı ayağa qaldırmaqla yekun hesabı müəyyənləşdirib.

    "Sumqayıt" 9 xalla turnir cədvəlinin doqquzuncu pilləsində qərarlaşıb. "Şəfa" isə 4 xalla onbirincidir.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan Premyer Liqasında X turun əvvəlki matçlarında "Turan Tovuz" "Sabah"ı (3:2), "Neftçi" "Şamaxı"nı (3:2), "Kəpəz" "İmişli"ni (1:0) məğlub edib. "Araz-Naxçıvan" - "Zirə" (2:2) və "Qəbələ" - "Qarabağ" (0:0) oyunlarında qalib müəyyənləşməyib.

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