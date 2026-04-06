    Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атаки

    • 06 апреля, 2026
    • 20:44
    В случае атак США на иранскую инфраструктуру Тегеран ответит симметричными действиями.

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    По его словам, вооруженные силы Ирана предупреждали, что при нанесении ударов по объектам в стране ответные меры будут применяться в отношении аналогичных объектов, связанных с США.

    Багаи отметил, что целями могут стать любые американские объекты, которые каким-либо образом задействованы в действиях против Ирана.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Эсмаил Багаи Иран Соединенные Штаты Америки (США)
    Bəqai: ABŞ-nin analoji infrastrukturuna cavab zərbəsi endiriləcək

    21:58

    Зеленский: Украина предлагает РФ энергетическое перемирие

    21:54

    Трамп пригрозил СМИ тюрьмой за отказ раскрыть источник утечки по Ирану

    21:41

    Главы МИД Пакистана и Канады подчеркнули важность деэскалации в регионе

    21:28

    Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформацию

    21:20

    Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов Ирана

    21:04

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в Грузию

    21:01

    Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана

    20:53

    В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    20:44

    Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атаки

