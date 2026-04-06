Саясат Нурбек: В 58 университетах Казахстана обучаются 333 гражданина Азербайджана
Наука и образование
- 06 апреля, 2026
- 19:56
По данным на конец 2025 года, в 58 вузах Казахстана обучались 333 гражданина Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Казахстана Саясат Нурбек на II Форуме ректоров высших учебных заведений Казахстана и Азербайджана в городе Алматы.
"По итогам 2025 года, в 58 университетах Казахстана обучаются 333 гражданина Азербайджана, в то же время в университетах Азербайджана обучаются 164 гражданина Казахстана", - сообщил министр.
По его словам, на сегодняшний день 62 университета Казахстана сотрудничают с 81 вузом Азербайджана. В рамках форума подписаны 63 новых меморандумов между 18 азербайджанскими и 29 казахстанскими вузами.
