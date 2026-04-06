İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Qazaxıstanın 58 universitetində 333 Azərbaycanın vətəndaşı təhsil alır

    Elm və təhsil
    • 06 aprel, 2026
    • 19:26
    2025-ci ilin yekununa əsasən, Qazaxıstanın 58 universitetində 333 Azərbaycan vətəndaşı təhsil alır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qazaxıstanın elm və təhsil naziri Sayasat Nurbek Almatı şəhərində Qazaxıstan və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin II Rektorlar Forumunda deyib.

    "2025-ci ilin yekununa əsasən, Qazaxıstanın 58 universitetində 333 Azərbaycan vətəndaşı təhsil alır, eyni zamanda Azərbaycan universitetlərində 164 Qazaxıstan vətəndaşı oxuyur", - S. Nurbek bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Qazaxıstanın 62 universiteti Azərbaycanın 81 universiteti ilə əməkdaşlıq edir və forum çərçivəsində Azərbaycanın 18 universiteti ilə Qazaxıstanın 29 universiteti arasında 63 yeni memorandumun imzalanması planlaşdırılır.

    Azərbaycan-Qazaxıstan Əlaqələri Sayasat Nurbek Ali Təhsil Xarici tələbələr II Rektorlar Forumu
    Саясат Нурбек: В 58 университетах Казахстана обучаются 333 гражданина Азербайджана

