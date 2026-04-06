    В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    • 06 апреля, 2026
    • 20:53
    В Израиле с 28 февраля в результате ударов Ирана ранения получили 7 142 человек.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство здравоохранения еврейского государства.

    По данным ведомства, 114 из пострадавших в настоящее время проходят лечение в больницах, из них 14 человек находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще 26 человек оценивается как "средней тяжести".

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.

    İsraildə İranın zərbələri nəticəsində 7 mindən çox insan yaralanıb

