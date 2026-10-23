Азербайджан и Индия договорились расширять инвестсотрудничество в ненефтяной сфере

Азербайджан и Индия договорились расширять инвестиционное сотрудничество, охватывая новые сферы наряду с нефтяной отраслью и энергетикой.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По словам министра, в ходе переговоров стороны обсудили расширение двусторонних отношений, уделив особое внимание торговле, инвестициям и энергетике.

"Учитывая взаимодополняемость наших экономик, мы считаем, что существуют весьма значительные возможности для дальнейшего расширения двусторонней торговли и инвестиций", - отметил глава МИД Индии.

Джайшанкар подчеркнул, что индийские компании широко представлены в Азербайджане на протяжении многих лет. В частности, он указал на инвестиции индийского бизнеса в нефтяную и энергетическую отрасли страны.

Министр добавил, что стороны также рассмотрели проведение мероприятий и обменов, направленных на дальнейшее развитие экономического взаимодействия.