Азербайджан и Индия договорились расширять инвестсотрудничество в ненефтяной сфере
- 23 октября, 2026
- 13:33
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Азербайджан и Индия договорились расширять инвестиционное сотрудничество, охватывая новые сферы наряду с нефтяной отраслью и энергетикой.
Как передает Report, об этом министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
По словам министра, в ходе переговоров стороны обсудили расширение двусторонних отношений, уделив особое внимание торговле, инвестициям и энергетике.
"Учитывая взаимодополняемость наших экономик, мы считаем, что существуют весьма значительные возможности для дальнейшего расширения двусторонней торговли и инвестиций", - отметил глава МИД Индии.
Джайшанкар подчеркнул, что индийские компании широко представлены в Азербайджане на протяжении многих лет. В частности, он указал на инвестиции индийского бизнеса в нефтяную и энергетическую отрасли страны.
Министр добавил, что стороны также рассмотрели проведение мероприятий и обменов, направленных на дальнейшее развитие экономического взаимодействия.