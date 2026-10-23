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    Азербайджан и Индия договорились расширять инвестсотрудничество в ненефтяной сфере

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2026
    • 13:33
    Азербайджан и Индия договорились расширять инвестсотрудничество в ненефтяной сфере

    Азербайджан и Индия договорились расширять инвестиционное сотрудничество, охватывая новые сферы наряду с нефтяной отраслью и энергетикой.

    Как передает Report, об этом министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

    По словам министра, в ходе переговоров стороны обсудили расширение двусторонних отношений, уделив особое внимание торговле, инвестициям и энергетике.

    "Учитывая взаимодополняемость наших экономик, мы считаем, что существуют весьма значительные возможности для дальнейшего расширения двусторонней торговли и инвестиций", - отметил глава МИД Индии.

    Джайшанкар подчеркнул, что индийские компании широко представлены в Азербайджане на протяжении многих лет. В частности, он указал на инвестиции индийского бизнеса в нефтяную и энергетическую отрасли страны.

    Министр добавил, что стороны также рассмотрели проведение мероприятий и обменов, направленных на дальнейшее развитие экономического взаимодействия.

    Субраманьям Джайшанкар Джейхун Байрамов Азербайджано-индийские отношения
    Hindistan və Azərbaycan investisiya əməkdaşlığını genişləndirmək barədə razılığa gəliblər
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