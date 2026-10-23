Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 27 октября

Очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса состоится 27 октября.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель парламента Сахиба Гафарова по итогам сегодняшнего - первого заседания сессии.

По ее словам, дополнительная информация о повестке пленарного заседания будет предоставлена позже.