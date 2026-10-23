Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 27 октября
Милли Меджлис
- 23 октября, 2026
- 13:48
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Очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса состоится 27 октября.
Как сообщает Report, об этом заявила председатель парламента Сахиба Гафарова по итогам сегодняшнего - первого заседания сессии.
По ее словам, дополнительная информация о повестке пленарного заседания будет предоставлена позже.
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