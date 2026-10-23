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    Milli Məclisin növbəti plenar iclası oktyabrın 27-də keçiriləcək

    Milli Məclis
    • 23 oktyabr, 2026
    • 13:42
    Milli Məclisin növbəti plenar iclası oktyabrın 27-də keçiriləcək

    Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclası oktyabrın 27-də keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə parlamentin sədri Sahibə Qafarova sessiyanın bugünkü - ilk iclasının yekununda məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, plenar iclasın gündəliyi haqqında əlavə məlumat veriləcək.

    Sahibə Qafarova Milli Məclis Payız sessiyası
    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 27 октября
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