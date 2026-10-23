Milli Məclisin növbəti plenar iclası oktyabrın 27-də keçiriləcək
Milli Məclis
- 23 oktyabr, 2026
- 13:42
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Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclası oktyabrın 27-də keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə parlamentin sədri Sahibə Qafarova sessiyanın bugünkü - ilk iclasının yekununda məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, plenar iclasın gündəliyi haqqında əlavə məlumat veriləcək.
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