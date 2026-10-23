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    В японском поселке Одзика объявлена эвакуация из-за ливней и оползней

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 13:42
    В японском поселке Одзика объявлена эвакуация из-за ливней и оползней

    В японском поселке городского типа Одзика префектуры Нагасаки местные власти объявили об эвакуации всех 1 202 домохозяйств и 2 212 жителей из-за опасений сильных дождей и оползней.

    Как передает Report, об этом сообщают японские медиа.

    Это соответствует 4-му уровню пятиуровневой системы оповещения.

    Кроме того, по данным метеослужбы, к островам Сакисима (префектура Окинава) приближается крупный тайфун, который принесет сильные ветры и ливни.

    Ожидается, что устойчивая скорость ветра достигнет 144 км в час, а порывы - до 216 км в час. Не исключается повреждения домов.

    Неблагоприятные погодные условия Эвакуация жителей Угроза оползня Япония
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