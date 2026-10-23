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    Глава МИД: Азербайджан и Индия усилят координацию по коридору "Север–Юг"

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2026
    • 13:35
    Глава МИД: Азербайджан и Индия усилят координацию по коридору Север–Юг

    Азербайджан и Индия договорились более тесно координировать взаимодействие по международному транспортному коридору "Север-Юг".

    Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

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    Джейхун Байрамов Субраманьям Джайшанкар Азербайджано-индийские отношения
    Hindistan XİN başçısı: Azərbaycan və Hindistan "Şimal-Cənub" dəhlizi üzrə koordinasiyanı gücləndirəcək
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