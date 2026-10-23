Глава МИД: Азербайджан и Индия усилят координацию по коридору "Север–Юг"

Азербайджан и Индия договорились более тесно координировать взаимодействие по международному транспортному коридору "Север-Юг".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

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