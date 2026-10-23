Субраманьям Джайшанкар пригласил Джейхуна Байрамова посетить Индию
- 23 октября, 2026
- 13:36
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Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар пригласил министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова посетить Индию.
Как передает Report, об этом глава МИД Индии заявил на совместной пресс-конференции с Джейхуном Байрамовым в Баку.
"Я пригласил министра иностранных дел Байрамова посетить Индию в ближайшее время, когда ему будет удобно", - сообщил он.
По его словам, стороны также договорились об обмене торговыми делегациями и делегациями по другим направлениям сотрудничества.
Министр назвал состоявшиеся переговоры продуктивными и отметил, что они позволили определить дальнейшие шаги по развитию двусторонних отношений.
Джайшанкар также поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации индийских граждан из Ирана на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
"Хотел бы особо выразить нашу благодарность за помощь в эвакуации индийских граждан, в частности студентов, из Ирана ранее в этом году", - заявил глава МИД Индии.