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    Субраманьям Джайшанкар пригласил Джейхуна Байрамова посетить Индию

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2026
    • 13:36
    Субраманьям Джайшанкар пригласил Джейхуна Байрамова посетить Индию

    Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар пригласил министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова посетить Индию.

    Как передает Report, об этом глава МИД Индии заявил на совместной пресс-конференции с Джейхуном Байрамовым в Баку.

    "Я пригласил министра иностранных дел Байрамова посетить Индию в ближайшее время, когда ему будет удобно", - сообщил он.

    По его словам, стороны также договорились об обмене торговыми делегациями и делегациями по другим направлениям сотрудничества.

    Министр назвал состоявшиеся переговоры продуктивными и отметил, что они позволили определить дальнейшие шаги по развитию двусторонних отношений.

    Джайшанкар также поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации индийских граждан из Ирана на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    "Хотел бы особо выразить нашу благодарность за помощь в эвакуации индийских граждан, в частности студентов, из Ирана ранее в этом году", - заявил глава МИД Индии.

    Субраманьям Джайшанкар Джейхун Байрамов Азербайджано-индийские отношения
    Subrahmanyam Cayşankar Ceyhun Bayramovu Hindistana səfərə dəvət edib
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