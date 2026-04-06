Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и Азербайджана

    Наука и образование
    • 06 апреля, 2026
    • 19:35
    В Алматы состоялся II Форум ректоров высших учебных заведений Казахстана и Азербайджана.

    Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, перед открытием форума министр Эмин Амруллаев провел встречу с казахстанским коллегой Саясатом Нурбеком. Стороны обсудили актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сфере высшего образования, включая академическую мобильность, совместные образовательные программы и расширение партнерских связей.

    Отмечается, что на сегодняшний день 62 университета Казахстана сотрудничают с 81 вузом Азербайджана. В рамках форума планируется подписание 63 новых меморандумов между 18 азербайджанскими и 29 казахстанскими вузами.

    Саясат Нурбек сообщил о росте академической мобильности и студенческого обмена. По его словам, по итогам 2025 года в 58 вузах Казахстана обучаются 333 гражданина Азербайджана, а в азербайджанских - 164 гражданина Казахстана.

    Эмин Амруллаев подчеркнул, что форум является важной площадкой для укрепления академического сотрудничества между двумя странами.

    Позднее состоялась церемония подписания меморандумов о взаимопонимании, направленных на развитие академического обмена, научного взаимодействия и совместных образовательных программ.

    Фото
    Almatıda Qazaxıstan və Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin II Rektorlar Forumu keçirilib

    Последние новости

    21:28

    Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформацию

    Внешняя политика
    21:20

    Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов Ирана

    Другие страны
    21:04

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в Грузию

    Внешняя политика
    21:01

    Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана

    В регионе
    20:53

    В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    Другие страны
    20:44

    Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атаки

    Другие страны
    20:36
    Фото

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Грузию

    Внешняя политика
    20:34

    США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшие

    В регионе
    20:22

    Ермек Кошербаев прибыл с официальным визитом в Грузию

    В регионе
    Лента новостей