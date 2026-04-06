В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и Азербайджана

В Алматы состоялся II Форум ректоров высших учебных заведений Казахстана и Азербайджана.

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования, перед открытием форума министр Эмин Амруллаев провел встречу с казахстанским коллегой Саясатом Нурбеком. Стороны обсудили актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сфере высшего образования, включая академическую мобильность, совместные образовательные программы и расширение партнерских связей.

Отмечается, что на сегодняшний день 62 университета Казахстана сотрудничают с 81 вузом Азербайджана. В рамках форума планируется подписание 63 новых меморандумов между 18 азербайджанскими и 29 казахстанскими вузами.

Саясат Нурбек сообщил о росте академической мобильности и студенческого обмена. По его словам, по итогам 2025 года в 58 вузах Казахстана обучаются 333 гражданина Азербайджана, а в азербайджанских - 164 гражданина Казахстана.

Эмин Амруллаев подчеркнул, что форум является важной площадкой для укрепления академического сотрудничества между двумя странами.

Позднее состоялась церемония подписания меморандумов о взаимопонимании, направленных на развитие академического обмена, научного взаимодействия и совместных образовательных программ.