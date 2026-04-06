Эрдоган: Из-за закрытия Ормуза цены на нефть и газ в Европе резко подорожали
- 06 апреля, 2026
- 20:11
Закрытие Ормузского пролива, через который транспортируется 20% мировой нефти и большая часть природного газа, привело к резкому росту цен на нефть и газ в Европе.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении после заседания правительства.
Тем не менее. по его словам, блокировка Ормузского пролива негативно влияет не только на экономику, но и социально-гуманитарную сферу.
"Ормузский пролив, через который транспортируется 20% мировой нефти и большая часть природного газа, закрыт, однако это не только экономический вопрос, поскольку через этот водный путь также перевозились лекарства и другие крайне необходимые товары", - заявил Эрдоган.
