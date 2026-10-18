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    МИД Азербайджана поздравил граждан с Днем восстановления независимости

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2026
    • 09:04
    МИД Азербайджана поздравил граждан с Днем восстановления независимости

    День восстановления независимости, отмечаемый 18 октября, является воплощением стремления азербайджанского народа к свободе, национального единства и верности традициям государственности.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X по случаю Дня восстановления независимости.

    "Сердечно поздравляем всех наших соотечественников с 35-й годовщиной восстановления государственной независимости Азербайджана и желаем нашей родной стране вечной независимости, прочного мира, прогресса и процветания.

    Пусть наш независимый Азербайджан продолжает развиваться, а наш трехцветный флаг всегда гордо развевается!" - говорится в публикации.

    Кроме того, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов также поделился публикацией в соцсетях, поздравив народ с Днем восстановления независимости.

    "Сегодня независимый Азербайджан, опираясь на свое богатое наследие государственности, уверенно движется в будущее, укрепляет свои позиции на международной арене и решительно отстаивает национальные интересы", - написал Байрамов.

    День восстановления независимости Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД)
    Azərbaycan XİN: Müstəqilliyin Bərpası Günü xalqımızın dövlətçilik ənənələrinə sadiqliyinin təcəssümüdür
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