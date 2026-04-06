Ərdoğan: Hörmüz boğazının bağlanmasına görə Avropada neft-qaz kəskin bahalaşıb
- 06 aprel, 2026
- 19:58
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan hökumətin iclasından sonrakı çıxışında deyib.
"Dünya neftinin 20 faizinin və təbii qazın böyük hissəsinin daşındığı Hörmüz boğazı bağlanıb, amma bu təkcə iqtisadi məsələ deyil, çünki bu su yolu vasitəsilə dərman və başqa zəruri məhsullar da daşınır", - Ərdoğan bildirib və əlavə edib ki, İranın Hörmüz boğazını bağlaması dünya iqtisadiyyatını sarsıdıb.
Onun sözlərinə görə, bunu Avropada neft-qaz qiymətlərinin kəskin bahalaşmasından da anlamaq olar.
