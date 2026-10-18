Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня восстановления независимости
Внутренняя политика
- 18 октября, 2026
- 08:05
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Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась в соцсетях публикацией по случаю 18 октября - Дня восстановления независимости.
Report представляет данную публикацию:
Mehriban Əliyeva: Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, suverenliyi, ölkəmizdəki sülh və əmin-amanlıq əbədi olsun
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