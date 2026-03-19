В результате атаки дрона по медресе в Чаде погибли не менее 16 человек

В Чаде не менее 16 человек стали жертвами удара беспилотного летательного аппарата, прилетевшего с территории Судана.

Как передает Report, об этом со ссылкой на местных жителей сообщил чадский информационный ресурс Alwihda.

Атака была совершена в приграничном чадском городе Тине, расположенном на границе с Суданом. Беспилотник, прибывший с суданской стороны, сбросил взрывное устройство на участников похоронной церемонии у здания медресе.

По данным корреспондента Al Jazeera, в больницу в Тине, на чадской стороне, поступили 66 раненых, а независимый источник сообщает о более чем 18 погибших.

Отметим, что правительство Чада 23 февраля закрыло границу с Суданом, чтобы предотвратить проникновение суданских вооруженных группировок на свою территорию. Этот шаг был предпринят на фоне усиления боевых действий в суданских штатах Северный и Западный Дарфур недалеко от границы с Чадом между суданской армией и движением "Силы быстрого реагирования" (СБР).