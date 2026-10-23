Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Говсанский спортивный комплекс полностью готов к ЧМ U-15

    Футбол
    • 23 октября, 2026
    • 13:19
    Говсанский спортивный комплекс полностью готов к ЧМ U-15

    Говсанский спортивный комплекс полностью готов к чемпионату мира и фестивалю FIFA U-15.

    Об этом Report сообщили в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

    Баку в эти дни принимает очередное международное спортивное соревнование - впервые в истории проводимый чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15.

    В соревновании участвуют команды, представляющие ассоциации - члены FIFA из 189 стран мира. В турнире принимают участие около 4000 юных футболистов, тренеров и официальных лиц.

    В рамках чемпионата будет организовано около 1000 игр. В Говсанском спортивном комплексе, где пройдет большинство матчей, приняты все меры для проведения игр на высоком уровне. В комплексе, построенном в короткие сроки, 10 футбольных полей подготовлены для одновременного проведения 20 игр, а также здесь создана вся необходимая инфраструктура для организации соревнования на высоком уровне.

    Церемония открытия и финальная встреча турнира пройдут в Baku Crystal Hall. Первые игры ЧМ начнутся 24 октября. Сборная Азербайджана проведет свой первый матч в рамках турнира 24 октября в 19:30 в Baku Crystal Hall против сборной Тимора-Лесте. 25 октября команда сыграет в 12:45 с Андоррой, а в 19:30 - со сборной Австралии. 26 октября сборная встретится на том же поле в 11:30 со сборной Израиля, а в 18:15 - со сборной Гаити.

    Говсанский спортивный комплекс полностью готов к ЧМ U-15
    Говсанский спортивный комплекс полностью готов к ЧМ U-15
    Говсанский спортивный комплекс полностью готов к ЧМ U-15

    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Фото
    Hövsan Yarış Kompleksi FIFA U-15 dünya çempionatına tam hazırdır
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