Кайса Оллонгрен: ЕС намерен развивать партнерство с Азербайджаном

Евросоюз и Азербайджан подтвердили намерение продолжать развитие двустороннего партнерства.

Как сообщает Report, об этом написала генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Кайса Оллонгрен в соцсети X по итогам встречи со специальным представителем президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым.

"Продолжение диалога имеет ключевое значение для того, чтобы придать нынешнему импульсу к сближению устойчивый характер и обеспечить прочный мир, стабильность и процветание на Южном Кавказе. Состоялся содержательный обмен мнениями со специальным представителем президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым по вопросам отношений между ЕС и Азербайджаном в условиях быстро меняющейся геополитической обстановки. Мы разделяем стремление к дальнейшему развитию нашего партнерства", - написала она.