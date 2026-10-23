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    Кайса Оллонгрен: ЕС намерен развивать партнерство с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2026
    • 13:15
    Кайса Оллонгрен: ЕС намерен развивать партнерство с Азербайджаном

    Евросоюз и Азербайджан подтвердили намерение продолжать развитие двустороннего партнерства.

    Как сообщает Report, об этом написала генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Кайса Оллонгрен в соцсети X по итогам встречи со специальным представителем президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым.

    "Продолжение диалога имеет ключевое значение для того, чтобы придать нынешнему импульсу к сближению устойчивый характер и обеспечить прочный мир, стабильность и процветание на Южном Кавказе. Состоялся содержательный обмен мнениями со специальным представителем президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым по вопросам отношений между ЕС и Азербайджаном в условиях быстро меняющейся геополитической обстановки. Мы разделяем стремление к дальнейшему развитию нашего партнерства", - написала она.

    Kaysa Ollonqren: Aİ Azərbaycanla tərəfdaşlığı inkişaf etdirmək niyyətindədir
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