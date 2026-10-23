В Англии из-за шторма "Остин" отменены авиарейсы, почти 10 тыс. домов остались без света

Почти 10 тыс. домов в графстве Корнуолл (Великобритания) остались без электроснабжения из-за ветра со скоростью около 130 км/ч, который принес шторм "Остин".

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky News.

В графстве закрыты четыре школы из-за сильного ветра, ожидается закрытие еще 77 учебных заведений.

Кроме того, авиакомпания Loganair отменила 18 рейсов из Джерси в Бристоль, из Манчестера в аэропорт Корнуолл Ньюквей и из Эдинбурга в Эксетер. Пассажиры, которым предстоит лететь по этим маршрутам, могут изменить свои рейсы онлайн без дополнительной платы.

"Мы планируем продолжать выполнение всех остальных регулярных рейсов. У нас есть резервные самолеты и экипажи для восстановления любых прерванных рейсов, как только позволят условия", - сообщили в аваикомпании.

В некоторых районах юго-западной Англии объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.