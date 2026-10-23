Самед Баширли: Азербайджан за 6 лет привлек $49 млрд иностранных инвестиций

В 2020-2025 годах в экономику Азербайджана вложено около $49 млрд иностранных инвестиций, из которых $36 млрд - прямые иностранные инвестиции.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли в рамках стратегического диалога высокого уровня в Карабахском университете.

По его словам, за эти годы экономика страны повышалась в среднем на 3,4% в год: "В частности, наблюдался рост на 6% в ненефтегазовом секторе и в 1,5 раза в ненефтегазовой промышленности, которая является его составной частью. Ненефтегазовый экспорт страны увеличился в 2 раза. Экономическая политика, проводимая в Азербайджане в последние годы, способствовала поддержанию макроэкономической стабильности, диверсификации экономики и укреплению финансовой устойчивости".

Замминистра отметил, что цели, поставленные в документе "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию", соответствуют Целям устойчивого развития ООН: "Демонстрируя свою приверженность Повестке дня на период до 2030 года, Азербайджан уже 4 раза представлял добровольные национальные отчеты на Политический форум высокого уровня ООН. Пятый отчет планируется представить в 2027 году".