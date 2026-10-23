Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Самед Баширли: Азербайджан за 6 лет привлек $49 млрд иностранных инвестиций

    Экономика
    • 23 октября, 2026
    • 13:08
    Самед Баширли: Азербайджан за 6 лет привлек $49 млрд иностранных инвестиций

    В 2020-2025 годах в экономику Азербайджана вложено около $49 млрд иностранных инвестиций, из которых $36 млрд - прямые иностранные инвестиции.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли в рамках стратегического диалога высокого уровня в Карабахском университете.

    По его словам, за эти годы экономика страны повышалась в среднем на 3,4% в год: "В частности, наблюдался рост на 6% в ненефтегазовом секторе и в 1,5 раза в ненефтегазовой промышленности, которая является его составной частью. Ненефтегазовый экспорт страны увеличился в 2 раза. Экономическая политика, проводимая в Азербайджане в последние годы, способствовала поддержанию макроэкономической стабильности, диверсификации экономики и укреплению финансовой устойчивости".

    Замминистра отметил, что цели, поставленные в документе "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию", соответствуют Целям устойчивого развития ООН: "Демонстрируя свою приверженность Повестке дня на период до 2030 года, Азербайджан уже 4 раза представлял добровольные национальные отчеты на Политический форум высокого уровня ООН. Пятый отчет планируется представить в 2027 году".

    Прямые иностранные инвестиции Ненефтегазовый экспорт Самед Баширли Ханкенди Карабахский университет
    Səməd Bəşirli: "Azərbaycan son 6 ildə 49 milyard dollar xarici investisiya cəlb edib"
    Samad Bashirli: Azerbaijan attracted $49B in foreign investment in 6 years
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    13:36
    Субраманьям Джайшанкар пригласил Джейхуна Байрамова посетить Индию
    Внешняя политика
    13:35
    Глава МИД: Азербайджан и Индия усилят координацию по коридору "Север–Юг"
    Внешняя политика
    13:33
    Азербайджан и Индия договорились расширять инвестсотрудничество в ненефтяной сфере
    Внешняя политика
    13:32
    Индия приветствует мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    13:31
    Джайшанкар: Азербайджан и Индию связывает длительная история культурных отношений
    Другие
    13:30
    Глава МИД Азербайджана: Индия проявляет интерес к МТК Север-Юг и Восток-Запад
    Внешняя политика
    13:30
    Байрамов обсудил с главой МИД Индии ситуацию на Южном Кавказе
    Внешняя политика
    13:30
    В РФ число погибших от нападений медведей выросло до 28 человек
    В регионе
    13:28
    Законопроект "Об аграрной сфере" принят в первом чтении
    АПК
    Лента новостей