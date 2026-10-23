В ММ предложена разработка нового законопроекта "О военной службе"
Милли Меджлис
- 23 октября, 2026
- 13:15
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В Милли Меджлисе предложена разработка нового законопроекта "О военной службе".
Как сообщает Report, с подобным предложением выступил председатель комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
По его словам, несмотря на внесение изменений в "Положение о прохождении военной службы", "Закон о воинской обязанности и военной службе" и другие нормативные акты, сохраняется необходимость в принятии нового закона.
"После Отечественной войны должен быть подготовлен новый законопроект, и он должен быть приведен в соответствие со стандартами", - отметил Новрузов.
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