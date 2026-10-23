В ММ предложена разработка нового законопроекта "О военной службе"

В Милли Меджлисе предложена разработка нового законопроекта "О военной службе".

Как сообщает Report, с подобным предложением выступил председатель комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, несмотря на внесение изменений в "Положение о прохождении военной службы", "Закон о воинской обязанности и военной службе" и другие нормативные акты, сохраняется необходимость в принятии нового закона.

"После Отечественной войны должен быть подготовлен новый законопроект, и он должен быть приведен в соответствие со стандартами", - отметил Новрузов.