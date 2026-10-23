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    В ММ предложена разработка нового законопроекта "О военной службе"

    Милли Меджлис
    • 23 октября, 2026
    • 13:15
    В ММ предложена разработка нового законопроекта О военной службе

    В Милли Меджлисе предложена разработка нового законопроекта "О военной службе".

    Как сообщает Report, с подобным предложением выступил председатель комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    По его словам, несмотря на внесение изменений в "Положение о прохождении военной службы", "Закон о воинской обязанности и военной службе" и другие нормативные акты, сохраняется необходимость в принятии нового закона.

    "После Отечественной войны должен быть подготовлен новый законопроект, и он должен быть приведен в соответствие со стандартами", - отметил Новрузов.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Военная служба Сиявуш Новрузов
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