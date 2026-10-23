Milli Məclisdə "Hərbi xidmət haqqında" yeni qanun layihəsinin hazırlanması təklif olunub
Milli Məclis
- 23 oktyabr, 2026
- 12:34
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Milli Məclisdə "Hərbi xidmət haqqında" yeni qanun layihəsinin hazırlanması təklif olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu təkliflə bağlı Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov parlamentin bugünkü plenar iclasında çıxış edib.
Onun sözlərinə görə, parlamentin iclaslarında "Hərbi xidmətkeçmə haqqında Əsasnamə", "Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında qanun"a və s. dəyişikliklər edilsə də, yeni qanuna ehtiyac var:
"Vətən müharibəsindən sonra yeni qanun layihəsi hazırlanmalı və bu da standartlara uyğunlaşdırılmalıdır".
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