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    Азербайджан и НАТО обсудили перспективы сотрудничества в рамках "Партнерство ради мира"

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2026
    • 13:13
    Азербайджан и НАТО обсудили перспективы сотрудничества в рамках Партнерство ради мира

    Глава миссии Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде встретился со специальным представителем генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии, заместителем помощника генерального секретаря альянса по вопросам партнерства, Кевином Гамильтоном.

    Об этом европейское бюро Report сообщает cо ссылкой на миссию Азербайджана при НАТО.

    Стороны обсудили итоги третьего семинара в рамках Инициативы по согласованию потенциала партнеров (PCCI26) и учения по самооценке первого уровня (SEL1). В учениях участвовали подразделения азербайджанской армии, заявленные в программу НАТО по концепции оперативных возможностей (OCC).

    Совместные семинар и учение впервые прошли на территории Азербайджана.

    Стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес, в рамках программы "Партнерство ради мира".

    Кевин Гамильтон Джафар Гусейнзаде Североатлантический альянс (НАТО)
    Azərbaycan və NATO arasında əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub
    Azerbaijan, NATO mull co-op prospects within Partnership for Peace program
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