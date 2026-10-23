Азербайджан и НАТО обсудили перспективы сотрудничества в рамках "Партнерство ради мира"

Глава миссии Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде встретился со специальным представителем генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии, заместителем помощника генерального секретаря альянса по вопросам партнерства, Кевином Гамильтоном.

Об этом европейское бюро Report сообщает cо ссылкой на миссию Азербайджана при НАТО.

Стороны обсудили итоги третьего семинара в рамках Инициативы по согласованию потенциала партнеров (PCCI26) и учения по самооценке первого уровня (SEL1). В учениях участвовали подразделения азербайджанской армии, заявленные в программу НАТО по концепции оперативных возможностей (OCC).

Совместные семинар и учение впервые прошли на территории Азербайджана.

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес, в рамках программы "Партнерство ради мира".