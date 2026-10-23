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    Azərbaycan və NATO arasında əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 23 oktyabr, 2026
    • 13:05
    Azərbaycan və NATO arasında əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

    Azərbaycanın NATO yanında Nümayəndəliyinin başçısı Cəfər Hüseynzadə NATO Baş katibinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi, NATO Baş katibinin tərəfdaşlıqlar üzrə köməkçisi, səfir Kevin Hamilton ilə Azərbaycan və NATO arasında əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə ediblər.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycanın NATO yanında Nümayəndəliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görüş zamanı tərəflər ilk dəfə birgə olaraq Azərbaycanda keçirilmiş "Tərəfdaş ölkələrin qabiliyyət uyarlılığı təşəbbüsünün (PCCI-26)" üçüncü işçi görüşü və NATO-nun Əməliyyat İmkanları Konsepsiyası (ƏİK) proqramına bəyan edilmiş Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin iştirakı ilə keçirilən 1-ci Səviyyə Özünüqiymətləndirmə (SEL1) təliminin uğurlu nəticələri müzakirə olunub.

    Həmçinin Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığında əməkdaşlığın gələcək perspektivləri və "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramı çərçivəsində qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında səmərəli fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azərbaycan-NATO münasibətləri Cəfər Hüseynzadə
    Азербайджан и НАТО обсудили перспективы сотрудничества в рамках "Партнерство ради мира"
    Azerbaijan, NATO mull co-op prospects within Partnership for Peace program
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