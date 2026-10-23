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    Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден "Истиглал"

    Kультурная политика
    • 23 октября, 2026
    • 12:57
    Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден Истиглал

    23 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев вручил Народному художнику Фархаду Халилову орден "Истиглал".

    Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден Истиглал
    Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден Истиглал
    Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден Истиглал
    Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден Истиглал
    Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден Истиглал
    Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден Истиглал
    Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден Истиглал
    Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден Истиглал

    Ильхам Алиев Фархад Халилов Орден Истиглал
    Фото
    İlham Əliyev Fərhad Xəlilova "İstiqlal" ordenini təqdim edib
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