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    İlham Əliyev Fərhad Xəlilova "İstiqlal" ordenini təqdim edib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 23 oktyabr, 2026
    • 12:38
    İlham Əliyev Fərhad Xəlilova İstiqlal ordenini təqdim edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 23-də Xalq rəssamı Fərhad Xəlilova "İstiqlal" ordenini təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    İlham Əliyev Fərhad Xəlilova İstiqlal ordenini təqdim edib
    İlham Əliyev Fərhad Xəlilova İstiqlal ordenini təqdim edib
    İlham Əliyev Fərhad Xəlilova İstiqlal ordenini təqdim edib
    İlham Əliyev Fərhad Xəlilova İstiqlal ordenini təqdim edib
    İlham Əliyev Fərhad Xəlilova İstiqlal ordenini təqdim edib
    İlham Əliyev Fərhad Xəlilova İstiqlal ordenini təqdim edib
    İlham Əliyev Fərhad Xəlilova İstiqlal ordenini təqdim edib
    İlham Əliyev Fərhad Xəlilova İstiqlal ordenini təqdim edib

    İlham Əliyev İstiqlal ordeni Xalq rəssamı Prezidentin Mətbuat Xidməti
    Foto
    Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден "Истиглал"
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