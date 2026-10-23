İlham Əliyev Fərhad Xəlilova "İstiqlal" ordenini təqdim edib
Mədəniyyət siyasəti
- 23 oktyabr, 2026
- 12:38
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 23-də Xalq rəssamı Fərhad Xəlilova "İstiqlal" ordenini təqdim edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
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