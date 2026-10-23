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    Асхат Хасенов: КМГ планирует в 2026г экспорт 1,7 млн тонн нефти по БТД

    Энергетика
    • 23 октября, 2026
    • 13:02
    Асхат Хасенов: КМГ планирует в 2026г экспорт 1,7 млн тонн нефти по БТД

    Казахстанская национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" (КМГ) планирует в 2026 году экспортировать 1,7 млн тонн нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Казахстан, об этом заявил председатель правления КМГ Асхат Хасенов.

    По данным казахстанских медиа, Хасенов подчеркнул, что на 2027 год планируется увеличение объемов экспорта нефти Казахстана через БТД и в настоящее время по этому вопросу ведутся переговоры.

    Отметим, что в 2025 году экспорт казахстанской нефти по трубопроводу БТД составил 1,2 млн тонн.

    В январе-сентябре 2026 года по БТД транспортировано 1,16 млн тонн казахстанской нефти (+24% от показателя 9 месяцев 2025 года).

    Асхат Хасенов Экспорт нефти Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) Казахстанская нефть
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