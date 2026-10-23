Асхат Хасенов: КМГ планирует в 2026г экспорт 1,7 млн тонн нефти по БТД

Казахстанская национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" (КМГ) планирует в 2026 году экспортировать 1,7 млн тонн нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Казахстан, об этом заявил председатель правления КМГ Асхат Хасенов.

По данным казахстанских медиа, Хасенов подчеркнул, что на 2027 год планируется увеличение объемов экспорта нефти Казахстана через БТД и в настоящее время по этому вопросу ведутся переговоры.

Отметим, что в 2025 году экспорт казахстанской нефти по трубопроводу БТД составил 1,2 млн тонн.

В январе-сентябре 2026 года по БТД транспортировано 1,16 млн тонн казахстанской нефти (+24% от показателя 9 месяцев 2025 года).