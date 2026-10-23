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    Asxat Xasenov: "KMQ 2026-cı ildə BTC ilə 1,7 milyon ton neft ixrac etməyi planlaşdırır"

    Energetika
    • 23 oktyabr, 2026
    • 14:35
    Asxat Xasenov: KMQ 2026-cı ildə BTC ilə 1,7 milyon ton neft ixrac etməyi planlaşdırır

    Qazaxıstanın "KazMunayQaz" (KMQ) milli neft-qaz şirkəti 2026-cı ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru kəməri ilə 1,7 milyon ton neft ixrac etməyi planlaşdırır.

    "Report" "İnterfaks-Qazaxıstan"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə KMQ-nin İdarə Heyətinin sədri Asxat Xasenov bildirib.

    A. Xasenov vurğulayıb ki, 2027-ci il üçün Qazaxıstan neftinin BTC vasitəsilə ixrac həcmlərinin artırılması planlaşdırılır və hazırda bu məsələ ilə bağlı danışıqlar aparılır.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ildə BTC boru kəməri ilə Qazaxıstan neftinin ixracı 1,2 milyon ton təşkil edib.

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında BTC ilə 1,16 milyon ton Qazaxıstan nefti nəql edilib. Bu, 2025-ci ilin 9 ayının göstəricisindən 24 % çoxdur.

    Asxat Xasenov KazMunayQaz (KMQ) Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft boru kəməri
    Асхат Хасенов: КМГ планирует в 2026г экспорт 1,7 млн тонн нефти по БТД
    KazMunayGas plans to export 1.7 million tons of oil via BTC in 2026
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