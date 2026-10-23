Asxat Xasenov: "KMQ 2026-cı ildə BTC ilə 1,7 milyon ton neft ixrac etməyi planlaşdırır"
Energetika
- 23 oktyabr, 2026
- 14:35
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Qazaxıstanın "KazMunayQaz" (KMQ) milli neft-qaz şirkəti 2026-cı ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru kəməri ilə 1,7 milyon ton neft ixrac etməyi planlaşdırır.
"Report" "İnterfaks-Qazaxıstan"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə KMQ-nin İdarə Heyətinin sədri Asxat Xasenov bildirib.
A. Xasenov vurğulayıb ki, 2027-ci il üçün Qazaxıstan neftinin BTC vasitəsilə ixrac həcmlərinin artırılması planlaşdırılır və hazırda bu məsələ ilə bağlı danışıqlar aparılır.
Qeyd edək ki, 2025-ci ildə BTC boru kəməri ilə Qazaxıstan neftinin ixracı 1,2 milyon ton təşkil edib.
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında BTC ilə 1,16 milyon ton Qazaxıstan nefti nəql edilib. Bu, 2025-ci ilin 9 ayının göstəricisindən 24 % çoxdur.
Асхат Хасенов: КМГ планирует в 2026г экспорт 1,7 млн тонн нефти по БТД
KazMunayGas plans to export 1.7 million tons of oil via BTC in 2026
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