Lockheed Martin откроет в Эстонии центр обслуживания систем HIMARS

Американский оборонный гигант Lockheed Martin построит в Эстонии центр технического обслуживания мобильных ракетных систем HIMARS.

Как сообщает Report со ссылкой на ERR, договоренность об этом была заключена в Вашингтоне в ходе переговоров главы Минобороны Эстонии Ханно Певкура с вице-президентом корпорации Паулой Дж. Хартли.

Создаваемый комплекс превратится в важнейший инфраструктурный элемент не только для самой Эстонии, но и для всего Балтийского региона, предоставляя услуги по сервисному обслуживанию систем Хаймарс для всех трех прибалтийских государств, указали в пресс-службе эстонского минобороны.

Ожидается, что на возведение объекта уйдет около двух лет, при этом стартовые вложения оцениваются примерно в 10 млн евро. В ходе встречи стороны также поднимали вопрос о вероятном расширении присутствия корпорации в Эстонии в дальнейшей перспективе.

Lockheed Martin - американский гигант оборонной промышленности, который, помимо РСЗО HIMARS, производит истребители пятого поколения F-35, системы ПВО Patriot и вертолеты Black Hawk.