    "Lockheed Martin" Estoniyada "HIMARS" sistemlərinə xidmət mərkəzi inşa edəcək

    Lockheed Martin Estoniyada HIMARS sistemlərinə xidmət mərkəzi inşa edəcək

    ABŞ-nin müdafiə nəhəngi "Lockheed Martin" Estoniyada "HIMARS" mobil raket sistemlərinin texniki xidmət mərkəzini inşa edəcək.

    "Report" ERR-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə razılaşma Vaşinqtonda Estoniyanın müdafiə naziri Hanno Pevkurun korporasiyanın vitse-prezidenti Paula C. Hartli ilə danışıqları zamanı əldə olunub.

    Estoniya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, yaradılan kompleks hər üç Baltikyanı dövlət üçün "HIMARS" sistemlərinə servis xidmətləri göstərməklə region üçün ən mühüm infrastruktur elementinə çevriləcək.

    Obyektin tikintisinə təxminən iki il vaxt gedəcəyi gözlənilir. Eyni zamanda, ilkin yatırımların məbləği təqribən 10 milyon avro dəyərində qiymətləndirilir. Görüş zamanı tərəflər həmçinin gələcək perspektivdə korporasiyanın Estoniyadakı mövcudluğunun ehtimal olunan genişləndirilməsi məsələsini də qaldırıblar.

    "Lockheed Martin" şirkəti "HIMARS"dan əlavə, beşinci nəsil "F-35" qırıcıları, "Patriot" HHM sistemləri və "Black Hawk" helikopterləri istehsal edən Amerika müdafiə sənayesi nəhəngidir.

    Lockheed Martin HIMARS mobil raket sistemləri
    Lockheed Martin откроет в Эстонии центр обслуживания систем HIMARS

    03:41

    İran XİN ABŞ və İsraillə müharibədə atəşkəs variantının nəzərdən keçirilmədiyini açıqlayıb

    Region
    03:17

    "Lockheed Martin" Estoniyada "HIMARS" sistemlərinə xidmət mərkəzi inşa edəcək

    Digər ölkələr
    02:48

    İsrail əməliyyat başlayandan bəri ilk dəfə İranın şimalına zərbə endirib

    Region
    02:20

    Peskov: Rusiyanın ABŞ və Ukrayna ilə danışıqlarına fasilə verilib

    Region
    02:04

    SEPAH ABŞ-nin İraqdakı bazasına zərbə endirildiyini bəyan edib

    Digər ölkələr
    01:57

    UEFA Çempionlar Liqası: 1/4 finala yüksələn daha dörd komanda müəyyənləşib

    Futbol
    01:39

    Çadda mədrəsəyə dron hücumu nəticəsində azı 16 nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    01:23
    Foto

    Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatının finalında qarşılaşacaq komandalar bəlli olub

    Futbol
    01:07

    Kallas: Aİ İranda İsveç vətəndaşının edamını pisləyir

    Digər ölkələr
