Израиль ударил по судам ВМС Ирана в Каспийском море

Израиль нанес удары по ракетным катерам ВМС Ирана в Каспийском море.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника.

По словам собеседника журналиста, целью ударов стали более пяти судов.

Детальная информация об ударах не приводится.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.