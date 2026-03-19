Израиль ударил по судам ВМС Ирана в Каспийском море
- 19 марта, 2026
- 00:30
Израиль нанес удары по ракетным катерам ВМС Ирана в Каспийском море.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника.
По словам собеседника журналиста, целью ударов стали более пяти судов.
Детальная информация об ударах не приводится.
Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.
