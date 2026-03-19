Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Израиль ударил по судам ВМС Ирана в Каспийском море

    Израиль ударил по судам ВМС Ирана в Каспийском море

    Израиль нанес удары по ракетным катерам ВМС Ирана в Каспийском море.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника.

    По словам собеседника журналиста, целью ударов стали более пяти судов.

    Детальная информация об ударах не приводится.

    Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

    Ракетный катер ВМС Ирана Операция США и Израиля против Ирана Каспийское море
    İsrail Xəzər dənizində İran HDQ-nin gəmilərinə zərbə endirib
