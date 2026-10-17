Военные летчики Азербайджана и ОАЭ успешно выполнили задачи в рамках совместных учений
Армия
- 17 октября, 2026
- 15:04
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В Азербайджане в рамках очередного этапа летно-тактических учений "Встреча соколов-2026" проведены учебно-тренировочные полеты.
Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.
К учениям были привлечены военнослужащие Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а также авиационная и противовоздушная техника. В ходе полетов военнослужащие выполнили сложные элементы пилотирования, продемонстрировав свой практический опыт координации и выполнения боевых задач в воздухе.
Военные летчики продемонстрировали высокий профессионализм и точно выполнили поставленные задачи.
Военные летчики Азербайджана и ОАЭ успешно выполнили задачи в рамках совместных учений
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