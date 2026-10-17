Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Военные летчики Азербайджана и ОАЭ успешно выполнили задачи в рамках совместных учений

    Армия
    • 17 октября, 2026
    • 15:04
    Военные летчики Азербайджана и ОАЭ успешно выполнили задачи в рамках совместных учений

    В Азербайджане в рамках очередного этапа летно-тактических учений "Встреча соколов-2026" проведены учебно-тренировочные полеты.

    Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

    К учениям были привлечены военнослужащие Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а также авиационная и противовоздушная техника. В ходе полетов военнослужащие выполнили сложные элементы пилотирования, продемонстрировав свой практический опыт координации и выполнения боевых задач в воздухе.

    Военные летчики продемонстрировали высокий профессионализм и точно выполнили поставленные задачи.

    Военные летчики Азербайджана и ОАЭ успешно выполнили задачи в рамках совместных учений

    Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Летно-тактические учения Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
    Видео
    Azərbaycan və BƏƏ hərbi pilotları birgə təlimdə döyüş tapşırıqlarını dəqiqliklə yerinə yetiriblər
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    Military pilots from Azerbaijan, UAE successfully complete their objectives as part of joint exercises
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