Военные летчики Азербайджана и ОАЭ успешно выполнили задачи в рамках совместных учений

В Азербайджане в рамках очередного этапа летно-тактических учений "Встреча соколов-2026" проведены учебно-тренировочные полеты.

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

К учениям были привлечены военнослужащие Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), а также авиационная и противовоздушная техника. В ходе полетов военнослужащие выполнили сложные элементы пилотирования, продемонстрировав свой практический опыт координации и выполнения боевых задач в воздухе.

Военные летчики продемонстрировали высокий профессионализм и точно выполнили поставленные задачи.