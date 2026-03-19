İsrail Xəzər dənizində İran HDQ-nin gəmilərinə zərbə endirib
- 19 mart, 2026
- 00:33
İsrail Xəzər dənizində İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin (HDQ) raket katerlərinə zərbələr endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios" portalının müxbiri Barak Ravid İsrail rəsmisinə istinadən "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
Jurnalistin həmsöhbətinin sözlərinə görə, zərbələrin hədəfi beşdən çox gəmi olub.
Zərbələr barədə ətraflı məlumat verilməyib.
