İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Digər ölkələr
    • 13 aprel, 2026
    • 19:01
    Netanyahu ilə Vens ABŞ və İran danışıqlarının yekunlarını müzakirə ediblər

    İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu və ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens telefonla İslamabadda ABŞ və İran danışıqlarının yekunlarını müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə bu gün hökumət başçısının dəftərxanası məlumat yayıb.

    "Dünən mən vitse-prezident Cey Di Venslə danışdım. O, İslamabaddan qayıdarkən öz təyyarəsindən mənə zəng etdi. Hazırkı administrasiya üzvlərinin hər gün etdikləri kimi, məni danışıqların gedişi barədə ətraflı məlumatlandırdı. Bu dəfə isə - danışıqların iflasa uğraması barədə", - Netanyahu bildirib.

    Onun iddiasına görə, danışıqlar İran nümayəndə heyətinin mövqeyi səbəbindən uğursuzluqla başa çatıb. Bundan əlavə, Netanyahunun sözlərinə görə, Vens onu əmin edib ki, Vaşinqton əvvəlki kimi təkidlə Tehrandan malik olduğu bütün uranı təhvil verməsini və gələcəkdə İran ərazisində onun zənginləşdirilməsindən tamamilə imtina etməsini tələb edir. "Bu, onların əsas məqsədidir və əlbəttə ki, bu bizim üçün də vacibdir", - İsrailin Baş naziri qeyd edib.

    Cey Di Vens Benyamin Netanyahu ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Нетаньяху и Вэнс обсудили итоги переговоров США и Ирана

