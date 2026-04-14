Azərbaycan XİN: Minatəmizləmə işlərində geniş beynəlxalq dəstəyin göstərilməsinə təcili ehtiyac var
- 14 aprel, 2026
- 13:48
Minatəmizləmə işlərinə daha çox geniş beynəlxalq dəstəyin göstərilməsinə təcili ehtiyac var.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, minalar Azərbaycanda həyat almaqda davam edir:
"14 aprel tarixində Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) əməkdaşı Füzuli rayonunun Aşağı Abdurrəhmanlı kəndində tank əleyhinə minaya düşərək həlak olub. Onun ailəsinə, yaxınlarına və həmkarlarına dərin hüznlə başsağlığı veririk. Bu faciə minaların davam edən insan itkisini və azad edilmiş əraziləri təhlükəsiz etmək üçün çalışan insanların hər gün üzləşdiyi təhlükələri kəskin şəkildə xatırladır".
Nazirlik qeyd edib ki, 2020-ci ildə Vətən müharibəsindən indiyədək 422 azərbaycanlı minaya düşərək zərər çəkib və ya həyatını itirib.
Landmines continue to claim lives in #Azerbaijan.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 14, 2026
On April 14, an employee of the Mine Action Agency of the Republic of Azerbaijan @ANAMA_gov_az was killed after triggering an anti-tank landmine in the Fuzuli district, in the village of Ashaghy Abdurrahmanli.
